 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Национальная полиция объявила в розыск нардепа Бакулина

Национальная полиция объявила в розыск народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, против которого Генеральная прокуратура расследует уголовное производство

Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел в разделе "Разыскиваемые лица".

Датой исчезновения Бакулина указано 19 марта 2018 года.

Бакулин с 2010-го по 2014-й возглавлял НАК "Нафтогаз". Именно при его руководстве "Черноморнефтегаз", дочерняя компания НАКа - приобрела так называемые вышки Бойко - глубоководные буровые установки для добычи газа. Причем, как выяснили журналисты, по значительно завышенным ценам.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

2 апреля, 2018 понедельник

1 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать