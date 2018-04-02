Национальная полиция объявила в розыск нардепа Бакулина
2 апреля, 2018, 20:56
Национальная полиция объявила в розыск народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, против которого Генеральная прокуратура расследует уголовное производство
Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел в разделе "Разыскиваемые лица".
Датой исчезновения Бакулина указано 19 марта 2018 года.
Бакулин с 2010-го по 2014-й возглавлял НАК "Нафтогаз". Именно при его руководстве "Черноморнефтегаз", дочерняя компания НАКа - приобрела так называемые вышки Бойко - глубоководные буровые установки для добычи газа. Причем, как выяснили журналисты, по значительно завышенным ценам.
- 16 февраля генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о задержании и привлечении к уголовной ответственности Евгения Бакулина.
- 12 марта регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на привлечение к ответственности,задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.
- 15 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.