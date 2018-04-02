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На Троещине внедорожник влетел в киоск возле пешеходного перехода

В столице автомобиль “Тойота" снес бордюр и приземлся на торговый киоск

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве на кольце улиц Драйзера и Маяковского примерно в 14 часов автомобиль "Тойота” снес бордюр и провалился в середину круга. При этом кроссовер приземлся на торговый киоск.

Водителя забрали медики скорой помощи с ушибами различной степени тяжести. Свидетели утверждают, что водитель самостоятельно выбрался из автомобиля. К сожалению, как произошла авария прохожие не видели.

Отмечается, что на этом кольце очень часто слетают вниз автомобили. Примерно месяц назад автомобиль упал на киоск, едва не раздавив перехожего.

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