На Сумщине из-за подтопления города Ахтырка эвакуировали 43 человека

2 апреля, 2018, 11:49

В ночь на понедельник, 2 апреля, в городе Ахтырка Сумской области из-за таяния снега произошло подтопление частных домовладений, в результате чего пришлось эвакуировать местных жителей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Подтопление произошло на 11 улицах города. Максимальный уровень воды составлял до 80 см, по состоянию на 07:00 он уменьшился на 10 см.

Из 25 подтопленных домов эвакуировали 43 человека. 6 из них временно разместили в гостинице "Нефтяник", одного человека госпитализировали в Ахтырскую центральную районную больницу. Остальные эвакуированные находятся в близких.

К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли 37 работников ГСЧС.