На Сумщине из-за подтопления города Ахтырка эвакуировали 43 человека
2 апреля, 2018, 11:49
В ночь на понедельник, 2 апреля, в городе Ахтырка Сумской области из-за таяния снега произошло подтопление частных домовладений, в результате чего пришлось эвакуировать местных жителей
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Подтопление произошло на 11 улицах города. Максимальный уровень воды составлял до 80 см, по состоянию на 07:00 он уменьшился на 10 см.
Из 25 подтопленных домов эвакуировали 43 человека. 6 из них временно разместили в гостинице "Нефтяник", одного человека госпитализировали в Ахтырскую центральную районную больницу. Остальные эвакуированные находятся в близких.
К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли 37 работников ГСЧС.
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