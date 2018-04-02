Минздрав разорвал контракт с ректором Медуниверситета Амосовой
Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
В ведомстве напомнили, что 30 марта комиссия МЗ рекомендовала досрочно расторгнуть контракт с Амосовой, после рассмотрения ее отчета. Основанием для этого стало невыполнение ею условий контракта в 2017 году.
"На основании рекомендаций комиссии и ряда писем Государственной аудиторской службы, Государственной финансовой инспекции, Государственной Казначейской службы по невыполнению НМУ требований контролирующих органов, МЗ приняло решение досрочно расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой", - подчеркнули в ведомстве.
В частности, по состоянию на март 2018 года остались невыполненными 12 пунктов требований ГФИ, по результатам выявленных ревизией нарушений.
"Соответствующий приказ был подписан 30 марта 2018 года за № 14-А. Согласно приказу, Екатерина Амосова с 16 апреля 2018 года будет уволена с должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта", - подытожили в Министерстве.
- Напомним, 20 февраля МЗ отстранило Екатерину Амосову от выполнения обязанностей ректора медицинского университета им. Богомольца за срыв лицензионного экзамена для студентов-стоматологов 3 курса.
- 26 февраля студенты и коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку, заявив, что МЗ заставляло их нарушать закон.
- МЗ требует от студентов и работников университета Богомольца не бастовать.
- 28 февраля временно отстраненная от исполнения обязанностей ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерина Амосова записала видеообращение с призывом прекратить забастовку.
- 2 марта Окружной административный суд Киева восстановил Амосову на должности ректора Национального медицинского университета имени Богомольца.
- Министерство здравоохранения подало апелляцию на определение суда о восстановлении Екатерины Амосовой на должности ректора.
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