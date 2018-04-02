Минздрав разорвал контракт с ректором Медуниверситета Амосовой

2 апреля, 2018, 14:36

МЗ Украины досрочно разорвало контракт с ректором Национального медицинского университета им. Богомольца Екатериной Амосовой

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что 30 марта комиссия МЗ рекомендовала досрочно расторгнуть контракт с Амосовой, после рассмотрения ее отчета. Основанием для этого стало невыполнение ею условий контракта в 2017 году.

"На основании рекомендаций комиссии и ряда писем Государственной аудиторской службы, Государственной финансовой инспекции, Государственной Казначейской службы по невыполнению НМУ требований контролирующих органов, МЗ приняло решение досрочно расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой", - подчеркнули в ведомстве.

В частности, по состоянию на март 2018 года остались невыполненными 12 пунктов требований ГФИ, по результатам выявленных ревизией нарушений.

"Соответствующий приказ был подписан 30 марта 2018 года за № 14-А. Согласно приказу, Екатерина Амосова с 16 апреля 2018 года будет уволена с должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта", - подытожили в Министерстве.