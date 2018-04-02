Министр экологии задекларировал две квартиры и три старых автомобиля
2 апреля, 2018, 11:30
Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак задекларировал в 2017 году две квартиры и три автомобиля
Об этом свидетельствуют данные электронной декларации чиновника.
Отмечается, что Семерак владеет двумя квартирами в столице, площади которых составляют 52,3 квадратных метра и 354,7 квадратных метров.
Более того, министр задекларировал три автомобиля. Два из них, а именно Jaguar S-type 2006 года выпуска, приобретенный за 295,7 тысяч гривен, а также Volkswagen Touareg 2011 года выпуска за 993 тысячи грн принадлежат министру. А правом на Toyota Camry 2011 года выпуска за 265 тысяч гривен владеет его жена Арина.
В прошлом году Семерак получил 519 357 гривен зарплаты, а также задекларировал наличными $43200 и 120 тысяч гривен.
- Отметим, согласно декларации, глава фракции БПП Артур Герасимов обладает представительскими авто, но не имеет своего жилья.
- Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко по 2017 год, равна 16,3 млн грн.
- Председатель политической партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко задекларировала полмиллиона гривен и никакой недвижимости.
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