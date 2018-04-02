 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Министр экологии задекларировал две квартиры и три старых автомобиля

Остап Семерак
Остап Семерак
фото: focus.ua
Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак задекларировал в 2017 году две квартиры и три автомобиля

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации чиновника.

Отмечается, что Семерак владеет двумя квартирами в столице, площади которых составляют 52,3 квадратных метра и 354,7 квадратных метров.

Более того, министр задекларировал три автомобиля. Два из них, а именно Jaguar S-type 2006 года выпуска, приобретенный за 295,7 тысяч гривен, а также Volkswagen Touareg 2011 года выпуска за 993 тысячи грн принадлежат министру. А правом на Toyota Camry 2011 года выпуска за 265 тысяч гривен владеет его жена Арина.

В прошлом году Семерак получил 519 357 гривен зарплаты, а также задекларировал наличными $43200 и 120 тысяч гривен.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

2 апреля, 2018 понедельник

1 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать