Мужчина напал на актеров во время постановки, чтобы "не дать умереть Иисусу"
2 апреля, 2018, 12:00
В театре города Нова-Артс на юге Бразилии один из зрителей пасхальной постановки бросился на актера, исполняющего роль римского солдата
Об этом сообщает портал Daily Mail.
Мужчина выбежал на сцену в момент распятия Иисуса Христа с криком: "Я не дам Иисусу умереть" и ударил актера шлемом от мотоцикла. В зале собрались около тысячи человек.
Удивленный режиссер Адриано Феррейра, который руководит труппой из 80 актеров, сказал: "Есть некоторые вещи, которые просто можно объяснить".
Постановку остановили на несколько минут, чтобы успокоить и вывести зрителя из зала. Затем актеры вернулись на сцену и продолжили играть.
"Мы остановили игру на мгновение, но, поскольку никто не пострадал, мы решили продолжить постановку", - добавил Феррейра. Полиция пока начала расследование инцидента.
- Фигурант судебного разбирательства о беспилотных технологиях между Uber и Waymo Энтони Левандовски уверовал в искусственный интеллект, а также основал по этому случаю секту "Путь будущего".
- Между тем сам искусственный интеллект создал собственную религию: физик Джанель Шейн с помощью нейросети решила проверить, что будет, если совместить несколько человеческих верований и свести их в единую систему. Что в конце получилось, смотрите здесь.
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