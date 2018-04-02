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Мужчина напал на актеров во время постановки, чтобы "не дать умереть Иисусу"


фото: dailymail
В театре города Нова-Артс на юге Бразилии один из зрителей пасхальной постановки бросился на актера, исполняющего роль римского солдата

Об этом сообщает портал Daily Mail.

Мужчина выбежал на сцену в момент распятия Иисуса Христа с криком: "Я не дам Иисусу умереть" и ударил актера шлемом от мотоцикла. В зале собрались около тысячи человек.

Удивленный режиссер Адриано Феррейра, который руководит труппой из 80 актеров, сказал: "Есть некоторые вещи, которые просто можно объяснить".

Постановку остановили на несколько минут, чтобы успокоить и вывести зрителя из зала. Затем актеры вернулись на сцену и продолжили играть.

"Мы остановили игру на мгновение, но, поскольку никто не пострадал, мы решили продолжить постановку", - добавил Феррейра. Полиция пока начала расследование инцидента.

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