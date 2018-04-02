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Март-2018 в Киеве стал самым холодным в XXI веке

Март 2018 года в Киеве стал самым холодным с начала века, средняя температура составила минус 1,9 градуса

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Также март 2018-го был на 2,6 градуса холоднее климатической нормы. Он стал первым месяцем, холоднее климатической нормы с ноября 2016 года. До этого все месяцы были теплее климатической нормы.

Средняя температура нынешнего марта в Киеве составила -1,9 градуса. Холоднее всего было 2 марта, когда минимальная температура опустилась до -14,7 градусов, а теплее всего – 27 марта, когда максимальная температура достигла +9,3 градуса.

  • Как рассказала синоптик Еспресо Наталка Диденко, в течение этой недели на территории Украины начнет постепенно теплеть, местами воздух прогреется до +22 градусов.
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