Лечение бесплатное, однако 100 тыс. до сих пор не выплатили. Эксперт рассказал о жизни освобожденных из плена на Донбассе
Об этом и другом в интервью телеканалу UA.TV рассказал координатор отдела документирования нарушений прав человека на Донбассе благотворительного фонда “Восток-SOS” Вячеслав Лихачев.
Напомним, 27 декабря 2017 года состоялось самое масштабное в истории российско-украинской войны возвращение украинцев из плена ОРДЛО - 73 военных и гражданских.
31 января Правительство приняло решение о предоставлении им государственной помощи. В частности речь идет о единовременной выплате семьям прибывших из плена в размере 100 тысяч гривен.
Эксперт благотворительного фонда рассказал о дальнейшей работе в этом направлении.
Лица, прибывшие из плена, получили медицинскую помощь, которая касалась последствий как пыток, так и симптомов хронических заболеваний, обострившихся во время пребывания в плену боевиков. Дорогостоящее лечение в “Феофании” компенсирует государство.
Но это еще не все. С пострадавшими работают специалисты из США, осуществляющие психологическое сопровождение каждого, кто пережил реалии заключения.
Но есть и обратная сторона медали, отмечает Вячеслав Лихачев. По его словам, вышеуказанная единовременная выплата пока осталась на бумаге - фактически ни один из 73 украинцев ее не получил на руки.
Впрочем, в некоторых регионах пострадавшие получили помощь от местных бюджетов. Помощь в основном оказывалась благотворительными фондами и общественными организациями.
Первоочередная проблема - отсутствие официального государственного статуса для гражданских лиц, находившихся в плену, отмечает эксперт. Он выражает надежду, что ситуацию изменит законопроект, зарегистрированный в Раде 27 марта.
Законопроект определяет правовой статус и социальные гарантии лиц, которые незаконно лишены свободы, являются заложниками или осуждены на временно оккупированной территории и за ее пределами. По словам Лихачева, он пока недоработан, но вселяет оптимизм относительно действенной помощи, на которую могут рассчитывать бывшие военнопленные.
- Напомним, 27 декабря прошлого года на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными, - российские боевики отдали 73 украинца.
- В числе 73 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.
- Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.
- На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР".
- По информации заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена - 73 украинских заложника на 233 человек, которые были в списках боевиков.
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