Лечение бесплатное, однако 100 тыс. до сих пор не выплатили. Эксперт рассказал о жизни освобожденных из плена на Донбассе

2 апреля, 2018, 15:09

Психологическое сопровождение лиц, вернувшихся в Украину после удерживания на оккупированном Донбассе, осуществляется на базе “Феофании”, где они проходят лечение

Об этом и другом в интервью телеканалу UA.TV рассказал координатор отдела документирования нарушений прав человека на Донбассе благотворительного фонда “Восток-SOS” Вячеслав Лихачев.

Напомним, 27 декабря 2017 года состоялось самое масштабное в истории российско-украинской войны возвращение украинцев из плена ОРДЛО - 73 военных и гражданских.

31 января Правительство приняло решение о предоставлении им государственной помощи. В частности речь идет о единовременной выплате семьям прибывших из плена в размере 100 тысяч гривен.

Эксперт благотворительного фонда рассказал о дальнейшей работе в этом направлении.

Лица, прибывшие из плена, получили медицинскую помощь, которая касалась последствий как пыток, так и симптомов хронических заболеваний, обострившихся во время пребывания в плену боевиков. Дорогостоящее лечение в “Феофании” компенсирует государство.

Но это еще не все. С пострадавшими работают специалисты из США, осуществляющие психологическое сопровождение каждого, кто пережил реалии заключения.

Но есть и обратная сторона медали, отмечает Вячеслав Лихачев. По его словам, вышеуказанная единовременная выплата пока осталась на бумаге - фактически ни один из 73 украинцев ее не получил на руки.

Впрочем, в некоторых регионах пострадавшие получили помощь от местных бюджетов. Помощь в основном оказывалась благотворительными фондами и общественными организациями.

Первоочередная проблема - отсутствие официального государственного статуса для гражданских лиц, находившихся в плену, отмечает эксперт. Он выражает надежду, что ситуацию изменит законопроект, зарегистрированный в Раде 27 марта.

Законопроект определяет правовой статус и социальные гарантии лиц, которые незаконно лишены свободы, являются заложниками или осуждены на временно оккупированной территории и за ее пределами. По словам Лихачева, он пока недоработан, но вселяет оптимизм относительно действенной помощи, на которую могут рассчитывать бывшие военнопленные.