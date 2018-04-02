Китаец украл дюжину значков с Mercedes, чтобы получить больше лайков

2 апреля, 2018, 17:41

Китайца арестовали за кражу значков с автомобилей марки Mercedes

Он делал это ради одобрения в социальных сетях, сообщает South China Morning Post

За одну ночь житель города Юнкан провинции Чжэцзян украл больше дюжины символов марки, снял это на видео и выложил в интернет.

На следующее утро в полицию города поступило множество жалоб от владельцев Mercedes. Полицейские смогли выследить вора, обнаружили значки у него в квартире и задержали.

Задержанный пояснил полицейским, что подобные ролики очень популярны на одном из видеоресурсов. 25-летний блогер надеялся, что выложив такое видео, он привлечет новых подписчиков на свой канал и наберет лайков.

Мнения пользователей относительно его поступка разделились. Одни комментаторы обвинили во всем "пагубное влияние интернета, который обнажает худшие стороны человеческой природы", другие же отметили, что блогер должен отвечать за свои поступки а не "слепо повторять увиденное на мониторе".