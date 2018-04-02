Киевлян предупреждают о 20% повышении цен на холодную воду
Об этом заявила начальник информационного управления "Киевводоканала" Виктория Яковлева, пишет издание Gazeta.ua.
Для киевлян, которые проживают в многоэтажках, тариф на холодную воду вырастет от 8,28 грн до 9,86 грн за куб. метр, а на водоотведение - с 7,2 до 8,65 грн. за куб. метр. В целом стоимость услуг возрастет от 15,48 до 18,51 грн. за метр кубический.
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Впрочем, начальник управления подчеркнула, что окончательные тарифы еще могут меняться. Причина подорожания - повышение стоимости электроэнергии, реагентов и увеличения минимальной заработной платы.
На сегодня тарифы утверждены Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
- В конце января в Киеве 53 маршрутных такси подняли цену проезда на 1 гривну.
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