Колдуны, консервация и холодильник: какие забавные вызовы получала Нацполиция

2 апреля, 2018, 13:59

Ко дню юмора сотрудники Нацполиции поделились самыми смешными вызовами

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"В день смеха решил спросить у коллег из патрульной полиции, были ли у них курьезные вызовы. Думал, что расскажут одну-две истории, а тут понеслось, что наберется на целый рассказ", - говорится в сообщении.

По словам полицейских, как-то женщина обратилась к правоохранительным органам, потому что ее напугали граждане, которые собрались возле двора. Женщина решила, что это колдуны.

Полиция также приняла вызов от мальчика, у которого во время компьютерной игры украли виртуальное оружие. Он уверял, что имеет адрес вора.

Сообщается, что одной харьковчанке не дает покоя тот факт, что в соседней квартире, где пять лет никто не живет, работает холодильник. Поэтому она попросила наряд полиции открыть квартиру.

Также пресс-служба предоставила несколько скриншотов смешных случаев. В одном сообщается о бездомном, который выгнал собаку из будки, а потом в ней переночевал.

В Днепропетровске мужчина обратился в правоохранительные органы, потому что в магазине ему предлагали купить газету за 2 гривны, хотя до того он ее купил в другом месте на 25 копеек дешевле.

Житель Тернополя вызвал Нацполицию, чтобы разобраться с любовником своей жены.

Правоохранителей вызвали для фиксации преступления по статье "Повреждение имущества", потому что жена испортила консервацию мужа.

"Это, конечно, смешно, но не забывайте, что за ложный вызов спецслужб предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность",- подытожили в Нацполиции.