Капитану судна, которое незаконно посетило Крым, объявили подозрение

2 апреля, 2018, 17:16

Капитану рыболовецкого судна "Норд" объявлено подозрение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

Указанное судно было задержано пограничниками 25 марта в акватории Азовского моря. Определением суда на судно наложен арест путем запрета распоряжения и пользования им каким-либо образом.

Также 31 марта гражданину Украины, капитану судна "Норд", объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.