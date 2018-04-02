Капитану судна, которое незаконно посетило Крым, объявили подозрение
2 апреля, 2018, 17:16
Капитану рыболовецкого судна "Норд" объявлено подозрение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.
Указанное судно было задержано пограничниками 25 марта в акватории Азовского моря. Определением суда на судно наложен арест путем запрета распоряжения и пользования им каким-либо образом.
Также 31 марта гражданину Украины, капитану судна "Норд", объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
- Напомним, что 30 марта суд арестовал задержанное в Азовском море российское рыболовное судно из аннексированного Россией Крыма.
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