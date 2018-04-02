Как тает снежинка. Видео от NASA
2 апреля, 2018, 13:20
Ученые из NASA впервые визуализировали процесс таяния отдельной снежинки и представили 3D-модель данного процесса
Об этом сообщается на сайте агентства.
Как отмечается, это даст возможность понять, почему разные виды снега по-разному отображаются на экранах радаров и использовать эти различия для наблюдения за состоянием ледяного покрова и снежных шапок.
Представленная модель отражает все этапы процесса таяния снежинки. Сначала талая вода собирается во всех вогнутых частях снежинки, затем она накапливается, образуя оболочку жидкости вокруг ядра и, наконец, превращается в каплю.
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