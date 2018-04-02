Jamiroquai в Киеве. Легендарная фанк-группа - первый хедлайнер фестиваля BeLive

2 апреля, 2018, 12:26

Британская группа Jamiroquai выступит на главной сцене первого фестиваля BeLive 21-24 июня

Jamiroquai выступит на НСК “Олимпийский" в Киеве.

На фестивале BeLive группа презентует свой новый альбом Automaton, который выпустил в 2017 году. Этот альбом стал первым за 7 лет молчания бэнда.

Jamiroquai — легендарная британская джаз-фанк-группа. Эти британцы - обладатели Grammy и огромного количества авторитетных наград: MTV Video Music Awards, MOBO Award, Ivor Novello Award. А их альбом Travelling Without Moving попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый продаваемый альбом в стиле фанк.

На концерте прозвучат и уже всем известные Virtual Insanity, Love Foolosophy, Seven Days in Sunny June и другие.

Концерты Jamiroquai всегда необычные, в частности, из-за причудливых головных уборов фронтмена Джей Кея.

На фестивале BeLive будет не только музыка: здесь можно будет посмотреть кино, стендапы, арт-выставки, послушать об образовании, узнать больше про экстремальный спорт. Также здесь будет уличная еда и развлечения для детей.

На фесте будет две музыкальные сцены. Первая — для украинских исполнителей, а другая — для мировых звезд, которых объявят позже.

Организует BeLive команда Романа Тугашева, который является основателем фестиваля Ulichnaya Eda и “Белые ночи” вместе с маркетинговым агентством Rockets.

Билеты можно приобрести на сайте фестиваля и в билетных операторов karabas.com и kontramarka.ua.

Цена билета — от 1150 гривен на все 4 дня фестиваля.