Гройсман поддержал отмену е-декларирования для общественных активистов

2 апреля, 2018, 17:03

Премьер-министр Владимир Гройсман высказался за отмену электронного декларирования для общественных активистов в сфере антикоррупционной деятельности

Об этом сообщил Гройсман в эфире 112.ua.

"Я считаю, что введение такого декларирования было ошибочным, и сейчас нужно, чтобы парламент объединился вокруг того, чтобы отменить е-декларирование для общественных активистов", - отметил Гройсман.

Он пояснил, что электронное декларирование должно применяться к людям, имеющим доступ к государственным средствам.

"Общественные активисты как раз для того и нужны, чтобы максимально обеспечивать публичность работы власти. Они не имеют никакого отношения к государственным средствам, поэтому они не должны заполнять декларации", - пояснил премьер.

Гройсман также считает очень важным отмену декларирования для иностранцев - членов наблюдательных советов государственных компаний.