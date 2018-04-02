Гройсман поддержал отмену е-декларирования для общественных активистов
Об этом сообщил Гройсман в эфире 112.ua.
"Я считаю, что введение такого декларирования было ошибочным, и сейчас нужно, чтобы парламент объединился вокруг того, чтобы отменить е-декларирование для общественных активистов", - отметил Гройсман.
Он пояснил, что электронное декларирование должно применяться к людям, имеющим доступ к государственным средствам.
"Общественные активисты как раз для того и нужны, чтобы максимально обеспечивать публичность работы власти. Они не имеют никакого отношения к государственным средствам, поэтому они не должны заполнять декларации", - пояснил премьер.
Гройсман также считает очень важным отмену декларирования для иностранцев - членов наблюдательных советов государственных компаний.
- Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала подавать е-декларации антикоррупционеров - руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, занимающихся деятельностью по противодействию коррупции, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.
- Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 года внес в парламент пакет законопроектов относительно ограничения е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций.
- G7 поддержала Венецианскую комиссию по поводу отмены в Украине е-деклараций для антикоррупционных активистов.
- Рада провалила рассмотрение законов об отсрочке е-декларирования для общественных активистов.
- 28 марта Еврокомиссия обвинила украинскую власть в невыполнении обязательств из-за срыва отмены е-деклараций для общественных активистов.
- Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что все фракции приняли решение, что во вторник, 3 апреля, вопрос е-декларирования для общественных активистов будет первым на рассмотрении.
- 30 марта в Раду внесли законопроект об отмене е-деклараций для общественных активистов.
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