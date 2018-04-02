Города после ядерного взрыва. Создана интерактивная карта, позволяющая увидеть масштабы возможных трагедий
Посмотреть на примерные последствия использования оружия можно на сайте проекта.
Пользователю достаточно ввести в поиске интересующий локацию - инструмент покажет, какую площадь охватят сам взрыв и его ударная волна и радиус поражения проникающей радиации.
Также на экране появится несколько цифр - это приблизительная оценка того, какое количество людей может погибнуть или пострадать в результате взрыва.
Инструмент можно настраивать по нескольким параметрам: пользователь выбирает тип бомбы (в списке есть взрывные устройства, которые использовались в СССР, США и Северной Корее) , а именно Little boy (США сбросили на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году – 15 килотонн), северокорейская Hwasong-14 (150 килотонн); W-87 Minuteman-III (300 килотонн); советская "Царь-бомба" (50 тысяч килотонн), и способ детонации - наземный или воздушный.
При воздушном взрыве, когда бомба взрывается до контакта с поверхностью земли, поражается гораздо большая территория.
Такими, например, будут последствия взрыва боеголовки W87 в крупнейших городах по всему миру:
Москва
Лондон
Нью Йорк
Пекин
Самой мощной из представленных в симуляторе является "Царь-бомба". Так, в Киеве и области ее взрыв может унести жизни 2 145 525 и нанести поражения еще 469 845 людям.
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- Напомним, что президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил о новом стратегическом оружии - крылатой ракете с ядерной установкой.
- Министерство обороны США заявило, что ознакомлено с заявлением президента России Владимира Путина о якобы наличии оружия, способного преодолевать систему противоракетной обороны.
- В Госдепартаменте США заявили, что использование упомянутых Путиным видов ядерного оружия нарушает международные обязательства Москвы, а именно Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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