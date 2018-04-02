Google закрывает свой сервис для сокращения ссылок goo.gl. Почему
Об этом сообщает The Verge.
Тем, кто никогда им не пользовался, с 13 апреля функционал доступен не будет. Те, кто когда-либо сокращал ссылки, смогут пользоваться сайтом еще год - до 30 марта 2019 года, после чего сервис закроют окончательно.
В компании пояснили, что goo.gl устарел из-за "резкой смены способов поиска контента в интернете: от настольных веб-страниц до приложений, мобильных устройств, домашних помощников".
Также разработчики отметили, что все ссылки будут продолжать перенаправляться по правильным адресам даже после 2019 года, однако советуют скачать аналитику по переходам заранее.
Пользователям предлагают перейти на Firebase Dynamic Links - это интеллектуальные URL-адреса, которые позволяют отправлять существующих и потенциальных пользователей в любое место в iOS, Android или веб-приложение. В качестве альтернативы обычного скорочувача ссылок компания предложила сервисы Bitly и Ow.ly.
Google запустил goo.gl в декабре 2009 года. Сначала это был сервис, который сокращал количество символов в ссылке, позднее пользователям стала доступна аналитика переходов по нему - трафик, распределенный по времени и количеству переходов.
Последним нововведением стало автоматическое обнаружение спама на основе технологии фильтрации того же типа, что и в Gmail.
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