Фонд госимущества передумал продавать "Турбоатом" и ряд ТЭЦ

2 апреля, 2018, 16:22

Фонд госимущества Украины пересмотрел перечень объектов для приватизации в 2018 году, исключив из него контрольные пакеты акций 5 облэнерго, блокирующие пакеты акций 3 облэнерго и "Донбассэнерго”

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина".

В новых списках, по сравнению с утвержденными в прошлом году, отсутствуют 75,22% акций "Турбоатома", 51% акция Запорожского титано-магниевого комбината, 50% "Азовмаша", 40% предприятия "Мир сладостей".

Из 4 запланированных к продаже ТЭЦ - Криворожской, Николаевской, Днепровской и Херсонской, оставили только Николаевскую.

Одновременно в списки включены блокпакеты 25% акций "Нефтехимика Прикарпатья" и "Нефтеперерабатывающего комплекса “Галичина", а также 100% "Украины туристической", 76,7% акций Херсонского хлопчатобумажного комбината.

В обновленном перечне, в группе крупнейших объектов, подлежащих приватизации в текущем году, осталось только четыре позиции: 99,5% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), 99,9% - "Сумыхимпром", 68% - Запорожского производственного алюминиевого комбината и 78,29% - "Центрэнерго". Конкурс на продажу первых трех предприятий запланирован на май, "Центрэнерго" - на июнь.

В ФГИ объясняют, что такое существенное сокращение списка объектов для приватизации в 2018 году связано с тем, что указанные объекты подпадают под переходные положения нового закона. В Фонде пояснили, что дополнительный список объектов с активами свыше 250 млн грн для продажи в этом году будет принят правительством.

Как сообщалось, госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил только 3,4 млрд грн. Основную сумму - 3,05 млрд грн - Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольным пакетом. Госбюджет-2018 предусматривает поступления от приватизации 21,3 млрд грн.