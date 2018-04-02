Днепропетровские вандалы остановили поезд, чтобы размалевать его граффити
2 апреля, 2018, 20:06
Молодые люди остановили поезд при помощи тормозного крана и держали его на месте, пока не разрисовали все 6 вагонов граффити
Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныця”.
Первого апреля многочисленная группа молодчиков, одетых в балаклавы, остановила пригородный электропоезд сообщением Днипро–Баловка, открыв тормозной кран на хвостовом вагоне.
Вынужденная остановка пригородного поезда составляла 22 минуты, до конечного пункта маршрута - станции Баловка он прибыл с опозданием на 19 минут.
Об акте вандализма уже сообщили в полицию.
В “Укрзализныце” рассказывают, что вскоре изуродованный вандалами поезд временно снимут с курсирования, чтобы перекрасить вагоны. По предварительным подсчетам, стоимость этих работ составит 200 тыс. грн.
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