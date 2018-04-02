 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Днепропетровские вандалы остановили поезд, чтобы размалевать его граффити


фото: Укрзалізниця
Молодые люди остановили поезд при помощи тормозного крана и держали его на месте, пока не разрисовали все 6 вагонов граффити

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныця”.

Первого апреля многочисленная группа молодчиков, одетых в балаклавы, остановила пригородный электропоезд сообщением Днипро–Баловка, открыв тормозной кран на хвостовом вагоне.

Вынужденная остановка пригородного поезда составляла 22 минуты, до конечного пункта маршрута - станции Баловка он прибыл с опозданием на 19 минут.

Об акте вандализма уже сообщили в полицию.

В “Укрзализныце” рассказывают, что вскоре изуродованный вандалами поезд временно снимут с курсирования, чтобы перекрасить вагоны. По предварительным подсчетам, стоимость этих работ составит 200 тыс. грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

2 апреля, 2018 понедельник

1 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать