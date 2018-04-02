Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей, - Рева

2 апреля, 2018, 22:55

Министр социальной политики Андрей Рева считает, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей

Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

"Я считаю, что в случае детей к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность — нужно законодательно ввести серьезную ответственность. Они тоже должны платить алименты на содержание родителей", — подчеркнул Рева.

Министр пояснил, что в 51-й статье Конституции указано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

Он добавил, что сейчас Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов".

"Я считаю это очень правильно. Посмотрите сколько тысяч взрослых мужчин, которые нормально себя чувствуют, не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям более 500 млн гривен было перечислено такими непутевыми родителями", — заявил Рева.