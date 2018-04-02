Депутат рассказал, что во Львове подожгли польский автобус, и выложил фото. Оказалось - шутка на 1 апреля
2 апреля, 2018, 10:59
Местный депутат рассказал, что 1 апреля в два часа ночи неизвестные подожгли польский автобус и обклеили его черно-красными наклейками возле Стрыйского автовокзала
Такая информация появилась на странице депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича в Facebook.
Депутат сообщил, что в результате поджога никто не пострадал, а на место происшествия сразу же прибыли сотрудники пожарной службы и полиции. Он также показал фото с места события.
"Такие действия неизвестных создадут лишь ухудшение украинско-польских отношений, по моему мнению," - пишет Зинкевич.
Впоследствии работники Нацполиции Львовской области опровергли эту информацию. В ведомстве отметили, что никаких подобных обращений в их подразделения не было.
В комментариях под постом депутата в соцсети было указано, что поджог польского автобуса - это первоапрельский розыгрыш.
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