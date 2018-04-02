Депутат рассказал, что во Львове подожгли польский автобус, и выложил фото. Оказалось - шутка на 1 апреля

2 апреля, 2018, 10:59

Местный депутат рассказал, что 1 апреля в два часа ночи неизвестные подожгли польский автобус и обклеили его черно-красными наклейками возле Стрыйского автовокзала

Такая информация появилась на странице депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича в Facebook.

Депутат сообщил, что в результате поджога никто не пострадал, а на место происшествия сразу же прибыли сотрудники пожарной службы и полиции. Он также показал фото с места события.

"Такие действия неизвестных создадут лишь ухудшение украинско-польских отношений, по моему мнению," - пишет Зинкевич.

Впоследствии работники Нацполиции Львовской области опровергли эту информацию. В ведомстве отметили, что никаких подобных обращений в их подразделения не было.

В комментариях под постом депутата в соцсети было указано, что поджог польского автобуса - это первоапрельский розыгрыш.