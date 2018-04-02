Боевики нашли тело военного, пропавшего на Донбассе 29 марта

2 апреля, 2018, 21:35

Боевики нашли тело военнослужащего, который пропал из воинской части Вооруженных сил Украины на Донбассе 29 марта

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на спикера штаба АТО.

"Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили боевики и передали украинским военным", — рассказал пресс-секретарь.

По его словам, после проведения судебно-медицинской экспертизы, процесса опознания и оформления соответствующих документов представители гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" доставили тело к месту захоронения.

Место, где было обнаружено тело военного, в штабе не сообщили.

Напомеим, 29 марта штаб АТО сообщил, что во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего.