Австрия, Бельгия и Греция: брюссельское издание составило рейтинг лояльных к России стран ЕС

2 апреля, 2018, 20:46

В Брюсселе составили рейтинг и создали соответствующую карту отношения стран-членов Евросоюза, а также некоторых соседних стран к России

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на брюссельское издание Bruxelles2.

За основу исследования использовали позиции стран в ходе дискуссий внутри Евросоюза о политике экономических санкций в отношении России, а также решения отдельных стран по высылке российских дипломатов в ответ на химическую атаку в британском Солсбери.

Итак, по мнению авторов издания, наиболее жесткой в ​​отношении России является политика Великобритании, Швеции, Литвы и Польши.

Просто "жестким" характеризуется отношение к РФ Эстонии, Латвии, Дании, Чехии, Румынии, Албании и Норвегии (последние две не являются членами ЕС).

Смешанные позиции в политике в отношении Москвы отмечаются во Франции, Германии, Финляндии, Нидерландах, Ирландии, Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине (не является членом ЕС).

Мягкой по отношению кРоссии, по мнению экспертов, является политика Италии, Испании, Португалии, Словакии, Австрии, Словении, Бельгии, Люксембурга, Черногории, Македонии и Турции (последние три - не являются членами ЕС).

При этом наиболее лояльными к РФ с "очень мягкой" позицией определены такие страны, как Венгрия, Болгария, Кипр, Мальта, Греция, а также Сербия (не входит в ЕС).

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