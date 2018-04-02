Австрия, Бельгия и Греция: брюссельское издание составило рейтинг лояльных к России стран ЕС
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на брюссельское издание Bruxelles2.
За основу исследования использовали позиции стран в ходе дискуссий внутри Евросоюза о политике экономических санкций в отношении России, а также решения отдельных стран по высылке российских дипломатов в ответ на химическую атаку в британском Солсбери.
Итак, по мнению авторов издания, наиболее жесткой в отношении России является политика Великобритании, Швеции, Литвы и Польши.
Просто "жестким" характеризуется отношение к РФ Эстонии, Латвии, Дании, Чехии, Румынии, Албании и Норвегии (последние две не являются членами ЕС).
Смешанные позиции в политике в отношении Москвы отмечаются во Франции, Германии, Финляндии, Нидерландах, Ирландии, Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине (не является членом ЕС).
Мягкой по отношению кРоссии, по мнению экспертов, является политика Италии, Испании, Португалии, Словакии, Австрии, Словении, Бельгии, Люксембурга, Черногории, Македонии и Турции (последние три - не являются членами ЕС).
При этом наиболее лояльными к РФ с "очень мягкой" позицией определены такие страны, как Венгрия, Болгария, Кипр, Мальта, Греция, а также Сербия (не входит в ЕС).
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери председатель правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворение более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают участвовать в этой акции в поддержку Великобритании.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
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