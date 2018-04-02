Air Malta возобновит полеты в Киев
Об этом сообщили в авиакомпании, передает "Интерфакс-Украина".
Рейсы возобновят с 19 июня и будут выполняться по вторникам. Air Malta будет летать до международного аэропорта "Борисполь".
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Продолжительность рейса составит около 3 часов. Цена билета за самым дешевым тарифом будет начинаться от $190 в обе стороны.
Air Malta - авиакомпания с Мальтийских островов, которая выполняет рейсы в более 35 крупных городов Европы и Средиземноморья. Несколько лет назад Air Malta уже летала в Киев, однако позже прекратила полеты.
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