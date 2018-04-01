Всех, кто в Крыму работал на перевыборах Путина в "избирательных комиссиях", заносят в "Миротворец"

1 апреля, 2018, 22:10

Сотрудники незаконных "избирательных комиссий", которые присоединились к перевыборам российского диктатора Владимира Путина на временно оккупированном украинском полуострове Крым, массово находят себя в базе данных проекта "Миротворец"

Об этом в Twitter пишет Крымский бандеровец.

Как отмечается, пособники оккупантов обеспокоены тем, что теперь они будут привлечены к уголовной ответственности, из-за чего они теперь не смогут попасть на материковую Украину.

Правоохранители также будут разыскивают их после освобождения полуострова.