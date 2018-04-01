Возле моста Патона в Киеве легковушка Volkswagen не разминулась с электроопорой
1 апреля, 2018, 17:04
В Днепровском районе города Киева на съезде с моста Патона автомобиль Volkswagen влетел в столб
Водитель двигался в направлении жилого массива Березняки, передают Вартови.Еспресо.
В этот момент его подрезал другой автомобиль. Не справившись с управлением, машина выскочила с дороги и влетела в столб.
Вследствие аварии, водитель Фольксвагена получил ушибы и повреждения руки, медицинскую помощь оказали на месте.
По словам патрульных, водитель трезв, признаков алкогольного опьянения нет. Истинные причины дорожного происшествия установит следствие.
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