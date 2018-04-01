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Во Львове появилась главная писанка

В центре Львова, на площади перед Оперным театром установили главную Пасхальную писанку города

6-метровая писанка уже стала традицией Пасхальной ярмарки, однако каждый год выглядит по-новому, пишет Вголос.

В этом году ее украсили диагональными линиями в цветах радуги. Вокруг писанки обустроили зооуголок с птенцами, которые должны стать интересным фотосектором и развлечением для маленьких посетителей ярмарки.

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Сфотографироваться с пасхальным символом спешат как львовяне, так и гости города - даже несмотря на дождь.

К слову, сама Пасхальная ярмарка заработает 5 апреля.

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