Во Львове появилась главная писанка
1 апреля, 2018, 16:04
В центре Львова, на площади перед Оперным театром установили главную Пасхальную писанку города
6-метровая писанка уже стала традицией Пасхальной ярмарки, однако каждый год выглядит по-новому, пишет Вголос.
В этом году ее украсили диагональными линиями в цветах радуги. Вокруг писанки обустроили зооуголок с птенцами, которые должны стать интересным фотосектором и развлечением для маленьких посетителей ярмарки.
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Сфотографироваться с пасхальным символом спешат как львовяне, так и гости города - даже несмотря на дождь.
К слову, сама Пасхальная ярмарка заработает 5 апреля.
- Сегодня, 1 апреля 2018 года, христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье.
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