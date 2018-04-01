В зале игровых автоматов в Малине на Житомирщине взорвалась граната РГД-5
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции области.
"Сообщение о происшествии поступило в полицию около 5:00. На указанный адрес прибыли следственно-оперативные группы Малинского отделения полиции и Главного управления Нацполиции в области, эксперты взрывотехнической службы ГУНП и другие подразделения, которые начали выяснять обстоятельства", - сообщает полиция.
Предварительно установлено, что в коридоре игорного заведения неизвестный оставил предмет, который около 4:30 взорвался. В это время в одной из комнат находилось четверо человек, никто из них не пострадал. По предварительным выводам взрывотехников, в помещении могла взорваться граната РГД-5.
По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - ч.4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, из-за стрельбы в ночном клубе Ивано-Франковска ранены 2 человека, Нацполиция задержала 11 человек.
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