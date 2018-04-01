В Швейцарии в результате схода лавины погибли пять лыжников
1 апреля, 2018, 12:32
В Швейцарии в результате схода лавины погибли пять лыжников
Об этом сообщает SRF.
Лавина сошла в субботу в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. На данный момент тела погибших не были найдены.
В субботу поиски лыжников были очень сложными из-за плохих погодных условий. В воскресенье операция продолжается, на поиски был отправлен вертолет.
Отмечается, что лавина сошла, когда на склоне были шесть лыжников. Один из них смог спастись и подать сигнал тревоги.
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