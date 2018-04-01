 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Швейцарии в результате схода лавины погибли пять лыжников

В Швейцарии в результате схода лавины погибли пять лыжников

Об этом сообщает SRF.

Лавина сошла в субботу в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. На данный момент тела погибших не были найдены.

В субботу поиски лыжников были очень сложными из-за плохих погодных условий. В воскресенье операция продолжается, на поиски был отправлен вертолет.

Отмечается, что лавина сошла, когда на склоне были шесть лыжников. Один из них смог спастись и подать сигнал тревоги.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

2 апреля, 2018 понедельник

1 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать