1 апреля, 2018, 12:32

В Швейцарии в результате схода лавины погибли пять лыжников

Об этом сообщает SRF.

Лавина сошла в субботу в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. На данный момент тела погибших не были найдены.

В субботу поиски лыжников были очень сложными из-за плохих погодных условий. В воскресенье операция продолжается, на поиски был отправлен вертолет.

Отмечается, что лавина сошла, когда на склоне были шесть лыжников. Один из них смог спастись и подать сигнал тревоги.