В Киеве стартовала "Французская весна"

1 апреля, 2018, 11:54

В субботу, 31 марта, в Киеве стартовал 15-й ежегодный фестиваль "Французская весна". Кроме столицы, праздник французской культуры будет проходить в восьми городах нашей страны и продлится до конца апреля

По традиции каждый желающий сможет познакомиться с современной французской культурой во всем ее разнообразии: от кино и театрального искусства до живописи, музыки и литературы. Фестиваль "Французская весна 2018" - одно из самых ярких событий года, создано ради укрепления связи между французскими и украинскими культурными деятелями и организациями.

По традиции, зрелищное действо состоялось на Софийской площади - там киевлянам показали музыкально-световое шоу. Ради этого движение в этой части центра города перекрыли. На суд зрителей представили французскую оперу с украинским акцентом. "Как назвал композитор, панк-опера. Воздух, свобода, равенство, братство. Это на самом деле сочетание трох совершенно разных фактур по музыке, и композитор очень круто сделал это. И совершенно фантастический дирижер с Люксембурга, обладатель "Грэмми", - рассказал режиссер шоу Влад Троицкий.