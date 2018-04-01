В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля российских дипломатов
1 апреля, 2018, 09:58
В Киеве около 00:30 в воскресенье, 1 апреля, произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России Volkswagen и автомобиля такси KIA
Об этом сообщает Киев Оперативный.
"По информации свидетелей, водитель Volkswagen просто крутанул рулем в припаркованную машину, изрядно растрощив ее", - говорится в сообщении.
Также, свидетели утверждают, что пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а у водителя есть признаки опьянения. Тест на алкоголь водитель автомобиля диппредставительства РФ проходить отказался.
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