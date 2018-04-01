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В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля российских дипломатов

В Киеве около 00:30 в воскресенье, 1 апреля, произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России Volkswagen и автомобиля такси KIA

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"По информации свидетелей, водитель Volkswagen просто крутанул рулем в припаркованную машину, изрядно растрощив ее", - говорится в сообщении.

Также, свидетели утверждают, что пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а у водителя есть признаки опьянения. Тест на алкоголь водитель автомобиля диппредставительства РФ проходить отказался.

 

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