В Хмельницкой области секретарь суда попался на взятке в $1 тыс. от наркомана
1 апреля, 2018, 19:45
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на получении неправомерной выгоды секретаря одного из горрайонных судов Хмельницкой области
Правоохранители установили, что чиновник требовал от местного жителя $1 тыс. за влияние на принятие судом решения о применении более мягкой меры административного взыскания за незаконное хранение наркотических средств, передает пресс-центр СБ Украины.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из улиц райцентра во время получения всей суммы взятки.
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3, ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
- Перед этим на Одесщине поймали таможенника и пограничника, которые брали $1 тыс. за въезд в Украину на "евробляхах".
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