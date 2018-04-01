В Хмельницкой области секретарь суда попался на взятке в $1 тыс. от наркомана

1 апреля, 2018, 19:45

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на получении неправомерной выгоды секретаря одного из горрайонных судов Хмельницкой области

Правоохранители установили, что чиновник требовал от местного жителя $1 тыс. за влияние на принятие судом решения о применении более мягкой меры административного взыскания за незаконное хранение наркотических средств, передает пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из улиц райцентра во время получения всей суммы взятки.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3, ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.