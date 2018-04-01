 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Хмельницкой области секретарь суда попался на взятке в $1 тыс. от наркомана

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на получении неправомерной выгоды секретаря одного из горрайонных судов Хмельницкой области

Правоохранители установили, что чиновник требовал от местного жителя $1 тыс. за влияние на принятие судом решения о применении более мягкой меры административного взыскания за незаконное хранение наркотических средств, передает пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из улиц райцентра во время получения всей суммы взятки.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3, ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

2 апреля, 2018 понедельник

1 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать