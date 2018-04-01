В Болгарии полиция грозит арестом главе украинской диаспоры, которая возмутилась российской пропагандой на ГОСтв

1 апреля, 2018, 22:49

Главу Союза украинских организаций в Болгарии "Мати Україна", гражданку Болгарии украинского происхождения Елену Коцеву вызвали в полицию для дачи объяснений относительно якобы возмутительного комментария в адрес главы РПЦ Кирилла (Гундяева)

Об этом сообщает местное украинско-болгарское издание Укр.Бг.

Основанием для вызова Коцевой стал ее комментарий в сети под материалом с названием "Посольство Украины возмутилось заявлением Патриарха Кирилла", в котором она, в частности, написала следующее:

"Как гражданка Болгарии и украинка я до глубины души возмущена российской пропагандой, которая струится в вечернем эфире БНТ (Болгарского национального телевидения - ред.). Интервью с патриархом Кириллом является 100-процентной провокацией против Украины и против Болгарии. Журналистам в БНТ должно быть стыдно. Если решили ставить вопросы, связанные с агрессией РФ против Украины, то могли хотя бы немного узнать об оценках действий РФ против Украины в мире. Или вы не видите дальше своего носа?".

В полицейском управлении сообщили, что вызвали женщину по поводу возмутительного комментария о "наглом и лживом интервью по БНТ господина Гундяева, по совместительству патриарха РПЦ".

По словам Коцевой, в Главной дирекции по борьбе с преступностью (ГДБОЗ) ее попросили написать объяснение по поводу своего комментария и пообещать не повторять подобного. Однако за отказ это сделать сотрудник полиции, как утверждает руководитель украинской диаспоры, начал угрожать ей и обещал задержать на 24 часа.

После вмешательства адвоката на Коцеву был составлен протокол, в котором ее предупредили, чтобы она в дальнейшем не угрожала безопасности страны и вела себя в соответствии с законом".

Коцева подчеркивает, что и впредь будет защищать интересы Украины и украинцев в Болгарии и подчеркивает, что не согласна со сталинскими и советскими методами расправы с непокорными, с теми, кто называет вещи своими именами.

"Я буду приходить на Шипку с украинским и болгарским флагами! И если их у меня конфискуют, то я пошью новые! Я продолжу уважать болгар, украинцев, румын и другие народы, которые отдали свои жизни за свободу своей родины... Я разочарована и возмущена тем, что на 11 году демократии в Болгарии, полноправного членства нашей страны в ЕС и НАТО, в год Болгарского председательства в Совете ЕС и заверения Европы на уровне правительства в том, что Болгария является надежным партнером ЕС, вы, господа из ГДБОЗ и МВД, продолжаете служить чужим интересам. Стыд, позор вам как государственной структуре, которая живет на наши деньги от наших налогов!", - подытожила она.

В свою очередь посольство Украины в Республике Болгария призвало руководство Министерства внутренних дел Республики организовать служебное расследование по факту нарушения гарантированных Конституцией Болгарии свобод гражданки Елены Коцевой.

Дипломаты также выразили надежду, что данный досадный инцидент не имеет какой-либо политической подоплеки и является ошибочным превышением полномочий органов полиции во время принятия упреждающих мер по предотвращению создания "угроз" в адрес патриарха РПЦ Кирилла со стороны Коцевой.

Справка

Коцева и возглавляемая ею организацию постоянно занимает активную проукраинскую позицию в общественной жизни Болгарии. Например, ими были организованы сборы средств для украинских военных и проводятся митинги против российского вторжения в Украину.