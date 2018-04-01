В аннексированном Крыму анонсировали визит еще одной делегации из Германии

1 апреля, 2018, 07:52

В аннексированном Крыму ожидают на визит еще одной делегации из ФРГ в составе представителей партий Левые и Альтернатива для Германии

Об этом сообщает российское федеральное агентство РИА Новости со ссылкой на так называемого главу немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрия Гемпеля.

По его словам, делегация примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится с 19 по 21 апреля.

"К нам приедут депутаты региональных парламентов от партии Левые и Альтернатива для Германии. Кроме того, от партии Альтернатива для Германии будет несколько депутатов из бундестага. Плюс ко всему в делегацию войдут немецкие бизнесмены. Кроме того, еще четыре человека прибудут из Норвегии. Желающих принять участие в экономическом форуме граждан Германии и Норвегии гораздо больше, чем мы можем сегодня принять", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что в делегацию войдет около 20 человек.

Напомним, это не первый визит немецких парламентариев в оккупированный Россией Крыма.

3 февраля 9 немецких депутатов приехали в оккупированный Крым.

В состав делегации, которая находилась на оккупированном полуострове до 9 февраля, входили депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия.

Судя по всему, немецкие депутаты прилетели в Крым с территории России, нарушив таким образом украинское законодательство.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что этот вояж может иметь плачевные последствия для политиков.