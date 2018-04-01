Туск ожидает большей поддержки для Украины со стороны Польши

"Отношения ЕС с Россией является исключительно напряженными и поэтому у нас (поляков, - ред.) есть очень важные интересы, связанные с географией. Еще раз повторю: я бы ожидал больше и более позитивную активность со стороны Варшавы, поскольку очень важно удержать позитивную атмосферу вокруг Украины",- подчеркнул Туск.

"Это первоочередное дело, но за последние два года появились вопросы относительно политической поддержки Польшей Украины", - добавил он.

"Польша не может затормозить в ЕС все негативные процессы, например, продвижение в Европе проекта "Северный поток-2", но Варшава должна быть безусловным лидером в поддержке независимости Украины и своего рода политическим опекуном украинских интересов", - подчеркнул президент Евросовета.

Туск отметил, что его политической целью в Брюсселе является сохранение единства ЕС в отношении Украины и агрессии РФ на Донбассе.

Также он отметил, что многие страны хотят иметь хорошие экономические отношения с Россией и не готовы любой ценой идти на обострение с ней. Зато его задача - "сделать все возможное, чтобы ЕС действовал как единая зрелая политическая организация".

"Поэтому не было никаких сомнений, что дело Скрипаля и реакция на нее РФ требуют солидарности с Великобританией. Я был приятно поражен масштабами поддержки даже среди тех политиков, кто доныне был очень добродушно настроен к президенту Путину и России",- подчеркнул он.

"Мир является настолько сложным и полным угроз на глобальном уровне, что единство ЕС сегодня должно быть как в делах отношений с Россией, так и с Китаем или США", - убежден Туск.