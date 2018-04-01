Трое молодых людей травили людей по всей Украине и забирали их имущество. Преступники задержаны, дело передано в суд

1 апреля, 2018, 20:31

На Хмельнитчине детективы в сотрудничестве с работниками уголовного розыска завершили расследование и направили в суд громкое дело по организованной преступной группе, результатом деятельности которой стала смерть человека

Кроме этого, фигурантов уголовного производства обвиняют в отравлении людей по всей Украине с целью завладения их имуществом, сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Как удалось установить в ходе расследования, организатором преступной группы была 23-летняя жительница одного из сел Николаевской области.

Сначала девушка вовлекла в преступную деятельность своего 30-летнего товарища, уроженца Луганщины, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и мошенничества. Подельники отравили трех девушек с Донбасса, подсыпав им в еду опасный препарат, чтобы похитить у них ювелирные украшения и деньги. Тогда потерпевшие несколько дней провели в реанимации.

Впоследствии злоумышленница приобщила к группе еще одного знакомого - 31-летнего ранее не судимого жителя Запорожья.

Вместе они снимала в автопрокатах автомобили и разъезжали Украиной, выискивая очередных жертв на курортах, базах отдыха и развлекательных заведениях. Обычно организатор представлялась сестрой мужчин и пристально следила за реализацией преступлений. Ребята знакомились с потенциальными жертвами и, втершись в доверие, подсыпали им ядовитое вещество в пищу или напитки. Когда потерпевшие теряли сознание, - грабили их.

"Работая" в Хмельницком, злоумышленники не рассчитали дозу смертельно опасного препарата, который добавили в кофе двум хмельничанкам, познакомившись с ними в ночном клубе. Одна из женщин, 29-летняя жительница областного центра скончалась от отравления прямо на улице, а ее 32-летнюю подругу тогда еле спасли врачи. Экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила от отравления антипсихотическими препаратами.

Почти полгода оперативники и следователи собирали и складывали в единую картину информацию, которая позволила выйти на след подозреваемых. Правоохранителям пришлось объехать несколько областей, собирая доказательства причастности этой преступной группы к совершению преступлений. К делу подключились коллеги-полицейские из других областных управлений полиции.

Как выяснили сыщики, накануне вечером погибшая и ее подруга отдыхали в одном из развлекательных заведений Хмельницкого, где познакомились с молодыми людьми, которые пригласили их на кофе. Все вместе поехали в район второго автовокзала, где и заказали горячий напиток, в который злоумышленники добавили слишком большие дозы препарата.

В настоящее время преступной группе инкриминируют отравление восьми пострадавших, один из которых погиб.

Всем трем фигурантам следователи объявили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 - п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство), ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение), ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Каждая из санкций этих статей предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного заключения. Дело будет рассматривать Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области.

Хмельницкие детективы убеждены, что это далеко не весь перечень совершенных троицей уголовных правонарушений. Поэтому обращаются ко всем, кто в период с августа по октябрь 2017 года (именно столько действовала группа) становился жертвой подобных преступлений с просьбой обратиться в полицию в Хмельницкой области или в ближайшее отделение полиции.