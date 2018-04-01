Трамп настаивает на выводе американских военных из Сирии, - СМИ
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации США.
Эта инициатива противоречит рекомендациям Пентагона, который считает, что борьба против "Исламского государства" в регионе еще далека к завершению.
По информации агентства, на начало следующей недели запланировано заседание Совета нацбезопасности США, в ходе которого будет обсуждаться, в частности, и военная операция в Сирии.
Ранее The Wall Street Journal и The Hill писали, что президент США приказал заморозить 200 миллионов долларов в фондах для помощи в восстановлении Сирии.
Недавно Трамп заявил о том, что США скоро выйдут из Сирии. "Очень скоро, очень скоро мы выйдем", - сказал он. "Мы собираемся вернуться в нашу страну, которой мы принадлежим, где мы хотим быть."
По оценке Пентагона, боевики "Исламского государства" потеряли около 98 процентов территории, которую они удерживали в Ираке и Сирии.
Но военные предупреждают, что эти районы могут быть снова захвачены, если страны, которые входят в международную коалицию, не предпримут усилий по нормализации жизни мирных граждан и восстановлению инфраструктуры.
По данным Reuters, советники президента США считают, что американские войска должны оставаться в регионе как минимум в течение нескольких лет".
"Пока президент не отдавал приказов о выводе войск", - сказал агентству высокопоставленный сотрудник администрации.
Сейчас в Сирии находятся около 2 тысяч американских военнослужащих.
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