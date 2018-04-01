Трамп настаивает на выводе американских военных из Сирии, - СМИ

1 апреля, 2018, 08:12

Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что собирается настаивать на выводе американских сил из Сирии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации США.

Эта инициатива противоречит рекомендациям Пентагона, который считает, что борьба против "Исламского государства" в регионе еще далека к завершению.

По информации агентства, на начало следующей недели запланировано заседание Совета нацбезопасности США, в ходе которого будет обсуждаться, в частности, и военная операция в Сирии.

Ранее The Wall Street Journal и The Hill писали, что президент США приказал заморозить 200 миллионов долларов в фондах для помощи в восстановлении Сирии.

Недавно Трамп заявил о том, что США скоро выйдут из Сирии. "Очень скоро, очень скоро мы выйдем", - сказал он. "Мы собираемся вернуться в нашу страну, которой мы принадлежим, где мы хотим быть."

По оценке Пентагона, боевики "Исламского государства" потеряли около 98 процентов территории, которую они удерживали в Ираке и Сирии.

Но военные предупреждают, что эти районы могут быть снова захвачены, если страны, которые входят в международную коалицию, не предпримут усилий по нормализации жизни мирных граждан и восстановлению инфраструктуры.

По данным Reuters, советники президента США считают, что американские войска должны оставаться в регионе как минимум в течение нескольких лет".

"Пока президент не отдавал приказов о выводе войск", - сказал агентству высокопоставленный сотрудник администрации.

Сейчас в Сирии находятся около 2 тысяч американских военнослужащих.