Теракт возле "Еспресо": СБУ задержала того, кто изготавливал взрывчатку, - СМИ

1 апреля, 2018, 17:28

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из исполнителей теракта под редакцией телеканала "Еспресо", во время которого было совершено покушение на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, 2 людей погибли и еще 3 были ранены

Об этом сообщает издание Информатор со ссылкой на собственный источник в спецслужбе.

По информации источника, фигуранта дела о террористическом акте под зданием телеканала "Еспресо" оперативные сотрудники СБУ задержали в четверг, 29 марта 2018 года, в Киеве.

По словам собеседника издания, речь идет о личности, которая принимала участие в изготовлении самодельного взрывного устройства и пристройстве его в мопед, который был оставлен рядом с выходом из здания телеканала.

Источник также сообщил, что в ходе обысков помещений задержанного сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку. Суд избрал ему меру пресечения в виде 2-х месяцев содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее Мосийчук сообщал, что один из злоумышленников, который совершил покушение на него, скрывается на территории оккупированного Крыма.