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Теракт возле "Еспресо": СБУ задержала того, кто изготавливал взрывчатку, - СМИ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из исполнителей теракта под редакцией телеканала "Еспресо", во время которого было совершено покушение на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, 2 людей погибли и еще 3 были ранены

Об этом сообщает издание Информатор со ссылкой на собственный источник в спецслужбе.

По информации источника, фигуранта дела о террористическом акте под зданием телеканала "Еспресо" оперативные сотрудники СБУ задержали в четверг, 29 марта 2018 года, в Киеве.

По словам собеседника издания, речь идет о личности, которая принимала участие в изготовлении самодельного взрывного устройства и пристройстве его в мопед, который был оставлен рядом с выходом из здания телеканала.

Источник также сообщил, что в ходе обысков помещений задержанного сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку. Суд избрал ему меру пресечения в виде 2-х месяцев содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее Мосийчук сообщал, что один из злоумышленников, который совершил покушение на него, скрывается на территории оккупированного Крыма.

  • Примерно в 22.03 вечером в среду, 25 октября, у входа в дом на улице Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала Еспресо.TV, произошел взрыв силой в килограмм в тротиловом эквиваленте.
  • Во время взрыва из редакции выходили народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Также рядом были прохожие.
  • В результате взрыва погибли двое сотрудников Министерства внутренних дел: личный охранник Мосийчука - 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнир, а также случайный прохожий, который оказался подполковником МВД в отставке Михаилом Мормилем, который жил в соседнем подъезде.
  • Событие квалифицировано как террористический акт. Расследованием занимается СБУ.
  • Не исключено, что для осуществления теракта было применено советскую мину МОН-50 или аналогичное ей самодельное взрывное устройство.
  • По сообщениям прокуратуры, взрывчатка была с дистанционным управлением. То есть, она сработала не в запрограммированное время, а тогда, когда этого захотел злоумышленник.
  • Мосийчук 23 февраля подтвердил, что правоохранители раскрыли дело о покушении на него возле офиса канала Еспресо.TV 25 октября 2017 года.
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