Сутки на фронте: 11 обстрелов, 2 украинских военных ранены

1 апреля, 2018, 07:14

За прошедшие сутки, 31 марта, боевики 11 раз нарушили перемирие - ранены 2 украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник 4 раза открывал огонь по украинским позициям вблизи Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты трижды обстреляли защитников Павлополя.

Кроме этого, гранатометы и стрелковое оружие враг применил по защитникам Авдеевки и Марьинки.

На Луганском направлении из 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты дважды вели огонь по укреплениям ВСУ в районе Катериновки.

"В результате вражеского огня два украинских защитника ранены. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения и им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в отчете.