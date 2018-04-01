Сутки на фронте: 11 обстрелов, 2 украинских военных ранены
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник 4 раза открывал огонь по украинским позициям вблизи Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты трижды обстреляли защитников Павлополя.
Кроме этого, гранатометы и стрелковое оружие враг применил по защитникам Авдеевки и Марьинки.
На Луганском направлении из 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты дважды вели огонь по укреплениям ВСУ в районе Катериновки.
"В результате вражеского огня два украинских защитника ранены. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения и им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в отчете.
- Как сообщалось, боевики сорвали "пасхальное перемирие", установленное на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта, уже через 10 минут. За позапрошлые сутки зафиксированы 32 вражеских обстрела.
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