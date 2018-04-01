Супрун показала, сколько миллионов долларов держит на счетах в США
1 апреля, 2018, 18:19
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подала э-декларацию за прошлый год
Документ размещен в открытом доступе.
Политик задекларировала 357 375 грн дохода. Его основное большинство составляет зарплата. Лишь 9,1 тыс. грн - процент от банковского вклада.
На банковском счетах в Украине Ульяна Супрун держит почти 141 тысячу гривен.
Также вместе с мужем они имеют $3,6 млн в банках США.
В Киеве пользуются квартирой площадью 128,7 квадратных метров.
- Перед этим также появилась информация из налоговых деклараций Петра Порошенко и Юлии Тимошенко по 2017 год.
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