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Супрун показала, сколько миллионов долларов держит на счетах в США

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подала э-декларацию за прошлый год

Документ размещен в открытом доступе.

Политик задекларировала 357 375 грн дохода. Его основное большинство составляет зарплата. Лишь 9,1 тыс. грн - процент от банковского вклада.

На банковском счетах в Украине Ульяна Супрун держит почти 141 тысячу гривен.

Также вместе с мужем они имеют $3,6 млн в банках США.

В Киеве пользуются квартирой площадью 128,7 квадратных метров.

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