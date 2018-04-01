Супрун показала, сколько миллионов долларов держит на счетах в США

1 апреля, 2018, 18:19

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подала э-декларацию за прошлый год

Документ размещен в открытом доступе.

Политик задекларировала 357 375 грн дохода. Его основное большинство составляет зарплата. Лишь 9,1 тыс. грн - процент от банковского вклада.

На банковском счетах в Украине Ульяна Супрун держит почти 141 тысячу гривен.

Также вместе с мужем они имеют $3,6 млн в банках США.

В Киеве пользуются квартирой площадью 128,7 квадратных метров.