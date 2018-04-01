Стрельба в ночном клубе Ивано-Франковска: 2 раненых, 11 задержанных

1 апреля, 2018, 12:18

В ночном клубе Ивано-Франковска произошла стрельба, патрульные задержали 11 человек

Как сообщает патрульная полиция области, около трех часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка.

На место немедленно прибыли несколько экипажей патрульной полиции. Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба. В это время полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать.

Патрульные оперативно задержали четырех мужчин рядом с автомобилем, а одного - в кустах через дорогу. Еще одного злоумышленника поймали во дворах позади ночного клуба.

В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги, их госпитализировали.

В это время другие экипажи уже были ориентированы на выявление автомобилей Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado, на которых скрылись причастные к стрельбе. Через несколько минут автомобили заблокировали на улице Независимости, а еще пятерых мужчин задержали.

Полиция отмечает, что во всех автомобилях было автоматическая и травматическое оружие.

Все 11 задержанных - не местные, жители Киевской, Харьковской и Луганской областей.

Мужчин освидетельствовали на состояние опьянения и доставили в городской отдел полиции. Продолжается проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.