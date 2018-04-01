Стрельба в ночном клубе Ивано-Франковска: 2 раненых, 11 задержанных
Как сообщает патрульная полиция области, около трех часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка.
На место немедленно прибыли несколько экипажей патрульной полиции. Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба. В это время полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать.
Патрульные оперативно задержали четырех мужчин рядом с автомобилем, а одного - в кустах через дорогу. Еще одного злоумышленника поймали во дворах позади ночного клуба.
В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги, их госпитализировали.
В это время другие экипажи уже были ориентированы на выявление автомобилей Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado, на которых скрылись причастные к стрельбе. Через несколько минут автомобили заблокировали на улице Независимости, а еще пятерых мужчин задержали.
Полиция отмечает, что во всех автомобилях было автоматическая и травматическое оружие.
Все 11 задержанных - не местные, жители Киевской, Харьковской и Луганской областей.
Мужчин освидетельствовали на состояние опьянения и доставили в городской отдел полиции. Продолжается проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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