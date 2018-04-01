Спасатели предупреждают о сильном ветре и дожде
"1 апреля в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами сильные дожди", - говорится на сайте ГСЧС.
Спасатели также предупреждают о повышении уровня воды на водоемах страны.
"По данным Укргидрометцентра, днем 1 апреля на украинском участке Дуная, в связи с прохождением волны весеннего половодья и усилением нагонного ветра, в створе гидропоста Вилково ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 185 см над нулем поста, при которой подтопляется 50% г. Вилково", - говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, в горах Ивано-Франковска и высокогорья Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).
Вместе с тем, как сообщает Укргидрометцентр, 1 апреля в Украине в западных областях дожди, местами сильные, на Левобережье без существенных осадков, на остальной территории небольшой дождь.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7 ° тепла, днем 13-18 °, в западных областях и на севере Левобережья 9-14 °; на высокогорье Карпат ночью и днем 1-6 ° тепла.
1 апреля во Киеве днем небольшой дождь. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 4-6 ° тепла, днем 14-16 °.
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