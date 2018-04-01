Со 2 апреля в Украине стартует весенний призыв на срочную службу

1 апреля, 2018, 13:38

С понедельника, 2 апреля, и до конца мая в Украине будет проходить весенний призыв на срочную военную службу

Об этом сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артур Артеменко.

Согласно решению правительства, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие военные формирования Украины для прохождения срочной военной службы будут отправлены 15 190 человек. Из них в ВСУ - 8 990 человек, Государственную специальную службу транспорта - 1 000 человек, Госпогранслужбу - 1 200 человек, в Нацгвардию - 4 000 человек.

"Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии", - сказал Артеменко.