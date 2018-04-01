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Швеция ввела экологический налог на авиабилеты

Швеция ввела экологический налог при продаже авиабилетов, который имеет целью уменьшение влияния воздушных перевозок на климат

Об этом заявила министр климата Изабелла Левен, сообщает The Local.

"Целью налога является сведение к минимуму выбросов углерода после радикального увеличения количества авиаперевозок", - сказала Левен.

В стоимость всех билетов, вылетающих из аэропортов Швеции, будут включать дополнительную плату от 60 до 400 крон (от 6 до 39 евро) в зависимости от места назначения.

Налог будет взыматься со всех пассажиров, кроме детей до двух лет, экипажей самолетов, пассажиров, которые останавливаются на территории Швеции, не меняя самолет, а в некоторых случаях - и транзитных пассажиров.

Согласно опросу, опубликованному на прошлой неделе, 53% шведов поддерживают новый налог.

Однако оппозиционные партии раскритиковала этот шаг, призывая авиакомпании требовать использование определенного процента биотоплива.

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