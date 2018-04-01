Швеция ввела экологический налог на авиабилеты
Об этом заявила министр климата Изабелла Левен, сообщает The Local.
"Целью налога является сведение к минимуму выбросов углерода после радикального увеличения количества авиаперевозок", - сказала Левен.
В стоимость всех билетов, вылетающих из аэропортов Швеции, будут включать дополнительную плату от 60 до 400 крон (от 6 до 39 евро) в зависимости от места назначения.
Налог будет взыматься со всех пассажиров, кроме детей до двух лет, экипажей самолетов, пассажиров, которые останавливаются на территории Швеции, не меняя самолет, а в некоторых случаях - и транзитных пассажиров.
Согласно опросу, опубликованному на прошлой неделе, 53% шведов поддерживают новый налог.
Однако оппозиционные партии раскритиковала этот шаг, призывая авиакомпании требовать использование определенного процента биотоплива.
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