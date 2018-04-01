Швеция ввела экологический налог на авиабилеты

1 апреля, 2018, 14:12

Швеция ввела экологический налог при продаже авиабилетов, который имеет целью уменьшение влияния воздушных перевозок на климат

Об этом заявила министр климата Изабелла Левен, сообщает The Local.

"Целью налога является сведение к минимуму выбросов углерода после радикального увеличения количества авиаперевозок", - сказала Левен.

В стоимость всех билетов, вылетающих из аэропортов Швеции, будут включать дополнительную плату от 60 до 400 крон (от 6 до 39 евро) в зависимости от места назначения.

Налог будет взыматься со всех пассажиров, кроме детей до двух лет, экипажей самолетов, пассажиров, которые останавливаются на территории Швеции, не меняя самолет, а в некоторых случаях - и транзитных пассажиров.

Согласно опросу, опубликованному на прошлой неделе, 53% шведов поддерживают новый налог.

Однако оппозиционные партии раскритиковала этот шаг, призывая авиакомпании требовать использование определенного процента биотоплива.