Рыбачук объяснил причину противостояния между Луценко и Холодницким

1 апреля, 2018, 17:47

Конфликт вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ее руководителя, заместителя генпрокурора Назара Холодницкого связан с желанием властных элит помешать появлению в Украине системы замкнутой антикоррупционной юстиции: НАБУ - САП - Антикоррупционный суд

Об этом заявил политик и общественный деятель, экс-глава Администрации президента Олег Рыбачук в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Для меня абсолютно понятно откровенное, не скрытое нежелание и определенный страх тех людей, которые называют себя "стратегической семеркой" или "стратегической девяткой", перед созданием независимого Антикоррупционного суда, который, как они говорят, замкнет цепочку НАБУ - САП - Антикоррупционный суд. Наши элиты в ужасе от того, что они могут иметь систему, на которую они не будут влияют", - отметил он.

При этом, подчеркнул Рыбачук, дело не непосредственно в Холодницком, а в первых лицах государства, которые заявляют о "переходе на европейские стандарты".

В целом, подчеркнул политик, руководство страны сейчас противится выполнению 3-х основополагающих требований со стороны Запада, которые помогут преодолеть коррупцию: изменение избирательного законодательства, реформирования СБУ и создания Антикоррупционного суда.

Напомним, 20 марта в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию.

Гепрокурор Юрий Луценко признал прослушивание кабинета Холодницкого и рассказал, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.

Говорится "якобы" о сливании Труханову информации о расследовании его дела. И занимался этим вроде лично Холодницкий.

30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.

В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуют уже полгода.

30 марта Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой об увольнении Холодницкого с должности.

Глава НАБУ Артем Сытник назвал расследование, из-за которого открыли дело против Холодницкого.