Ряду стран ЕС могут грозить штрафы за грязный воздух
Об этом сообщает DW.
Еврокомиссар готовит иск против стран, в которых зафиксировано превышение нормы окисей азота и мелкодисперсной пыли вследствие выделения машинами выхлопных газов. Под критику еврокомиссара попали, в том числе, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания.
Немецкие СМИ заявляют, что у подобного иска высока вероятность успешного рассмотрения. Если его удовлетворят, европейским странам грозят высокие штрафы.
Для улучшения качества воздуха в Европейском союзе могут быть введены радикальные меры, такие как запрет на движение дизельных автомобилей в центре городов.
Ранее Еврокомиссия созвала совещание министров по делам окружающей среды из девяти стран ЕС, которые превысили нормы загрязнения атмосферы.
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