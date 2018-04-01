Россия высылает четырех немецких дипломатов

1 апреля, 2018, 08:32

Россия высылает 4 немецких дипломатов, среди них - сотрудник Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и сотрудник Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND)

Об этом сообщает агентство dpa, передает DW.com.

В то же время представитель BKA заявил, что среди высланных дипломатов нет сотрудников ведомства.

Официальные комментарии о должности и деятельности высылаемых сотрудников посольства ФРГ отсутствуют.

Кроме того, из России будут высланы два представителя военного ведомства. В частности, Москву покинет военный атташе, который отвечает за контакты с российской армией.

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