Россия высылает четырех немецких дипломатов
1 апреля, 2018, 08:32
Россия высылает 4 немецких дипломатов, среди них - сотрудник Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и сотрудник Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND)
Об этом сообщает агентство dpa, передает DW.com.
В то же время представитель BKA заявил, что среди высланных дипломатов нет сотрудников ведомства.
Официальные комментарии о должности и деятельности высылаемых сотрудников посольства ФРГ отсутствуют.
Кроме того, из России будут высланы два представителя военного ведомства. В частности, Москву покинет военный атташе, который отвечает за контакты с российской армией.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
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