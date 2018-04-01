Расторжение дипотношений с Россией станет темой президентской гонки, - Рыбачук
1 апреля, 2018, 18:49
Одной из главных тем, которые будут обсуждаться во время президентской кампании 2018-2019 гг., будет прекращение дипломатических отношений Украины с Российской Федерацией
Об этом заявил политик и общественный деятель, экс-глава Администрации президента Олег Рыбачук в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
"Я не исключаю, что это будет сделано. Мы входим в избирательную фазу. Президентскую, а затем парламентскую", - отметил он.
При этом, по мнению Рыбачука, Запад до сих пор не может полностью доверять Украине, поскольку наша страна не вышла из состава Содружества Независимых Государств (СНГ) и позволяет российским банкам активно работать на своей территории.
- Очередные выборы главы Украинского государства пройдут 31 марта 2019 года.
- Осенью того же года должны пройти выборы народных депутатов.
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