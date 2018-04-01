"Шахтер" разгромил "Зарю" в чемпионате Украины

1 апреля, 2018, 21:54

"Шахтер" уверенно разобрался с "Зарей" в 25 туре УПЛ

"Шахтер" на протяжении всего матча контролировал ход игры и создавал моменты у ворот "Зари", при этом луганчане почти выдержали натиск до перерыва, однако в концовке первого тайма все же пропустил, передает Футбол24.

Футболисты "Шахтера" двумя вертикальными передачами через центр разрезали редуты хозяев - Тайсон использовал свой шанс.

Во втором тайме "Заря" пропустила еще одну результативную атаку гостей, когда Бутко с правого фланга удачно прострелил в центр штрафной на Феррейру. Подопечные Юрия Вернидуба пытались сократить отставание, но снова забили "горняки". Разгромным счет сделал Кайоде, который провел дебютный гол за Шахтер в пустые ворота после ошибки Лунина.

Таким образом, "Шахтер" взял реванш за декабрьское поражение от луганчан, оформил 6 подряд разгромную победу в УПЛ, набрал 60 пунктов и обновил 6-очковый гандикап перед "Динамо". "Заря" с 37 баллами осталась на 4 месте.

Украина. УПЛ, 25 тур

"Заря" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Тайсон, 41, Феррейра, 61, Кайоде, 90+4

Удаление: Опанасенко, 88



