"Пасхальное перемирие": возле Попасной россияне и наемники применили минометы и БМП

1 апреля, 2018, 15:39

С 11 вражеских обстрелов украинских позиций, зафиксированных за минувшие сутки на Донбассе, 9 определены как прицельные

Об этом на брифинге в воскресенье, 1 апреля 2018 года, заявил представитель Министерства обороны полковник Максим Праута, сообщает Еспресо.TV.

"Противник активно применял весь спектр стрелкового оружия и гранатометы различных типов. С 11 вражеских обстрелов, зафиксированных в минувшие сутки, 9 определены как прицельные", - отметил спикер.

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По его словам, на Луганском направлении в течение почти всех суток было тихо, но после 20 часов дважды были обстреляны позиции украинских военных вблизи села Катериновка Попаснянского района. Огонь велся из минометов калибра 82 мм, станкового гранатомета и БМП. Кроме того, боевики выпустили четыре минометные мины.

Как рассказал представитель МОУ, на Донецком направлении ночью российско-оккупационные войска провели два неприцельных провокационных обстрела из стрелкового оружия по оборонительным позициям ВСУ в районе Водяного.

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"А уже во второй половине дня, начиная с 15-ти часов, противник начал серию обстрелов, которые определены как прицельные. Под вражеским огнем трижды оказались наши опорные пункты в районе Павлополя, также одиночные обстрелы украинских позиций зафиксированы в районе населенных пунктов Авдеевка, Водяное и Марьинка", - рассказал Праута.

Представитель МОУ заметил, что в одном случае военнослужащие Вооруженных сил Украины были вынуждены открыть огонь в ответ из стрелкового оружия.

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